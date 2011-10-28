Один из нападавших на дипмиссию США в Сараево ранен снайпером и госпитализирован
28 октября 2011, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Сараево в пятницу на посольство США, по уточненным данным, напали два человека. Один из них убит полицейским снайпером, второй ранен и госпитализирован. Убитый был одет в традиционную одежду мусульман Ближнего Востока.
Ранее он произвел из автомата Калашникова несколько выстрелов по зданию посольства и охранявшим его полицейским. Стражи порядка получили ранения. Среди дипломатов пострадавших нет.