В Афинах греки сорвали военный парад в честь праздника борьбы страны с фашизмом

В Греции демонстранты сорвали военный парад в честь национального праздника – Дня "Охи", символизирующего борьбу страны с нацизмом, освистав президента страны Каролоса Папульяса.

Массовые протесты вызваны экономической ситуацией в государстве.

Манифестанты с черными флагами и транспарантами с лозунгами против экономической политики правительства с утра с двух сторон блокировали центральный проспект в Салониках, не давая проводить военный парад.

Протестующие выкрикивали оскорбительные лозунги против президента лично, против руководства страны, ЕС и МВФ. Демонстрантов сдерживали отряды спецназа, перегородившие проспект полицейскими автобусами и автомобилями. Никаких мер по разгону протестующих стражи порядка не применяли.

Прождав около получаса, президент покинул площадь, и парад с массовой демонстрацией военной техники был отменен.

"Мне жаль тех, кто оскорбляет меня. Им должно быть стыдно, что они выбрали этот день. И они еще молоды. Мы воевали за Грецию. Мне было 15 лет, и я воевал против нацизма и немцев, пусть не говорят мне: "Предатель Папульяс!", – заявил 82-летний президент Греции, который участвовал в движении Сопротивления.

Массовые протесты прошли в пятницу по всей Греции, сообщает ИТАР-ТАСС.