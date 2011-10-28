В Сирии демонстранты просят НАТО вмешаться во внутренние дела страны

В Сирии по меньшей мере 37 человек стали жертвами разгона демонстраций в различных городах страны 28 октября после пятничной молитвы. Всего по стране прошло около 170 акций протеста.

Сирийские демонстранты призвали НАТО ввести бесполетную зону над их страной. Тем самым они потребовали, чтобы силы альянса вмешались во внутренние дела Сирии и обеспечили их безопасность, как это произошло в Ливии.

По разным данным, в результате жестокого подавления властями акций протеста в Сирии погибли более 3 тысяч мирных жителей.