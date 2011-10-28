Снайпер убил мужчину, обстрелявшего из Калашникова посольство США в Сараево

В Сараево убит мужчина, обстрелявший в пятницу днем из автомата Калашникова посольство США в столице бывшей югославской республики Боснии и Герцеговины. Не исключается, что нападавших было несколько.

Его застрелил снайпер из числа прибывших к месту полицейских и спецназа, сообщают боснийские СМИ.

Неизвестный мужчина открыл огонь на трамвайной остановке в районе Мариндвор неподалеку от здания американского посольства, после чего скрылся с места преступления. На место инцидета было направлено несколько патрулей полиции, включая спецназ.

По неподтвержденным данным, ранены двое полицейских.



Посольство США в Сараево входит в число самых больших американских диппредставительств в Европе. Это один из наиболее охраняемых объектов в боснийской столице.