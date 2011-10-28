Ирландия стала строже к пьющим за рулём

В Ирландии с пятницы введён новый максимально допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей. Новый лимит составляет 0,5 промилле. До этого он был значительно выше - 0,8 промилле.

Прежние нормы позволяли водителю сесть за руль, выпив бокал вина или пинту пива.

Изменены наказания за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В прошлом все водители, пойманные за рулем пьяными, обязаны были являться в суд и в случае признания виновными лишались прав на год.

По новым правилам, нарушитель обязан заплатить штраф в 200 евро. Если же он попадется во второй раз, то в обязательном порядке будет вызван в суд.