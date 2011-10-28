Генсек НАТО назвал операцию в Ливии одной из самых успешных

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную операцию в Ливии одной из самых успешных операций, которая была проведена альянсом за всю его историю.



После заседания Совета НАТО, на котором было принято решение прекратить военную операцию альянса "Объединенный защитник" в Ливии 31 октября этого года, генсек НАТО заявил: "Мы начали эту сложную операцию быстрее чем когда-либо. Мы осуществили ее эффективно, гибко и точно со многими партнерами в регионе и за его пределами".



В своем выступлении Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что "операция "Объединенный защитник" - одна из самых успешных в истории НАТО", - цитирует генсека альянса Интерфакс.