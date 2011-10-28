Число жертв двойного теракта в Багдаде, выросло до 32 человек. Теракт произошел в иракской столице накануне. По уточненным данным, число раненых также увеличилось - до 71 человека, передает Associated Press.



По данным полиции, некоторые тяжело раненные горожане скончались от полученных травм в больницах. Взрывные устройства были заложены в музыкальном магазине в шиитской части города. Также сообщается о том, что понадобилось много времени для уточнения данных о числе пострадавших, так как их доставили в несколько медицинских учреждений.