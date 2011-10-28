В Турцию вылетел второй самолет МЧС России

В Турцию в пятницу вылетел второй самолет МЧС России. На борту самолета - груз гуманитарной помощи для жителей, пострадавших в результате разрушительного землетрясения.



По данным МЧС России, транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел с подмосковного аэродрома "Раменское" в 10:00. Самолет направился в турецкий город Эрзурум, на его борту - 37 тонн гуманитарного груза. Борт доставит в Турцию 156 многоместных палаток, предназначенных для размещения оставшихся без крова людей.