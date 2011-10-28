Сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам направляется в Мали

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам находится на пути из Нигера в Мали. Аль-Ислам Каддафи находится на границе Алжира и Нигера, сообщает в пятницу немецкая газета Die Welt.



Как рассказал изданию советник президента Нигера Махамад Иссуфу, бывший глава ливийской разведки Абдулла ас-Сенуси ночью в среду пересек границу Нигера и Мали в сопровождении отряда вооруженных туарегов. Правительство Мали эту информацию не подтверждает.