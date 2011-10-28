Власти Польши возобновили расследование преступлений в Освенциме

Польша возобновила расследование преступлений, совершенных в годы Второй мировой войны в лагере смерти Освенцим. В Освенциме нацисты убили около 1 млн человек, в основном евреев и поляков.



Одна из целей расследования - поиск нацистских преступников, которые еще остаются в живых. По данным BBC, расследование проводит Институт национальной памяти. Новое расследование поручено филиалу института в Кракове, расположенном неподалеку от Освенцима. Польша уже проводила аналогичные расследования преступлений, совершенных в Освенциме, в 60-е и 70-е годы.