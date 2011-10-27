Сотрудники МВД Ирака арестовали по всей стране около 500 членов бывшей правящей партии Ирака "Баас" по обвинению в намерении дестабилизировать обстановку в стране после ухода американских сил, который должен завершиться до 31 декабря 2011 года.

Аресты членов запрещенной партии Баас, подозреваемых "в подготовке государственного переворота после вывода американских войск из страны и сотрудничестве с террористическими группировками", проходят в Ираке, сообщает телеканал "Аль-Иракия".

По словам замминистра МВД, арестованные составляют около 75% от всех лиц, разыскиваемых в стране по подозрению в совершении терактов.

Аресты, как сообщил в свою очередь газете "Ас-Сабах" советник премьер-министра Ирака по вопросам национального примирения Амер аль-Хизаи, проводятся в Багдаде, в южных провинциях Басра, Васит и Вавилон, провинции Анбар на западе страны, Салах-эд-Дин, Кирук и Найнава - на севере.

МВД планировало в течение шести месяцев операцию по аресту всех членов партии бывшего диктатора Саддама Хусейна, причастных к террористической деятельности. Специальная рабочая группа вела наблюдение за подпольной деятельностью партии и установила связь между ее представителями и "Аль-Каидой".