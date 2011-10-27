В Нью-Йорке расследуют миллиардную аферу с пенсиями

В Соединённых Штатах в Нью-Йорке арестованы десять человек по обвинению в мошенничестве, связанном с незаконным начислением страховых пенсий работникам железнодорожной компании Лонг-Айленда.

Общий убыток от действий мошенников составил около $1 млрд, В числе обвиняемых - два врача, бывший работник федерального пенсионного агенства и семь бывших сотрудников железнодорожной компании.

Согласно данным следствия, врачи помогали ушедшим на пенсию сотрудникам оформлять фальшивые документы об инвалидности, в соответствии с которыми они могли требовать от компании дополнительных пенсионных выплат.

В результате почти все уходившие на пенсию сотрудники внезапно оказывались "инвалидами", а статистика инвалидности в железнодорожной компании превышала среднюю по стране в три-четыре раза, пишет The New York Times.

В то же время следствие выяснило, что, например, один из "инвалидов", который жаловался на сильные боли в руках и получал от компании более ста тысяч долларов в качестве ежегодных пенсионных выплат, почти ежедневно играл в теннис и гольф. Другой, несмотря на свою "инвалидность", принял участие в 600-километровом велопробеге.

Арестованным грозит до 20 лет тюремного заключения.