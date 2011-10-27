ПНС Ливии будет судить убийц Муамара Каддафи

Переходный национальный совет Ливии намерен расследовать обстоятельства гибели свергнутого лидера страны Муамара Каддафи. Убийцы полковника будут преданы суду, заявил заместитель главы ПНС Абдельхафиз Ходжа.



"Ответственные за это (смерть Каддафи), кто бы они ни были, предстанут перед справедливым судом", - заявил Ходжа, передает РИА Новости. 20 октября Муамар Каддафи был взят в плен повстанцами при попытке бежать из своего родного города Сирт. Ранее ПНС заявлял, что автомобиль в котором свергнуто лидера везли в госпиталь, попал под перекрестный огонь. В результате Каддафи получил смертельное ранение в голову. Однако видеоматериалы и свидетельства очевидцев, попавшие в мировые СМИ, дают основания полагать, что попавшего в плен лидера ливийской Джамахирии долго и жестоко пытали перед тем как убить.