Наводнение в Таиланде: МИД советует россиянам пока обходить Бангкок стороной
27 октября 2011, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел России настойчиво рекомендует россиянам не посещать охваченный стихийным бедствием Бангкок. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Александр Лукашевич.
"Наша настойчивая рекомендация - обходить стороной Бангкок пока. Есть возможность полетов на островные курорты Таиланда прямыми рейсами", - заявил Лукашевич.
В четверг, 27 октября, наводнение в Таиланде достигло центральной части Бангкока. Вода уже затопила одну из главных достопримечательностей города, Большой дворец. По данным "Аль-Джазиры", в настоящее время, спасаясь от наводнения, город покидают десятки тысяч людей.