Наводнение в Таиланде: МИД советует россиянам пока обходить Бангкок стороной

Министерство иностранных дел России настойчиво рекомендует россиянам не посещать охваченный стихийным бедствием Бангкок. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Александр Лукашевич.



"Наша настойчивая рекомендация - обходить стороной Бангкок пока. Есть возможность полетов на островные курорты Таиланда прямыми рейсами", - заявил Лукашевич.



В четверг, 27 октября, наводнение в Таиланде достигло центральной части Бангкока. Вода уже затопила одну из главных достопримечательностей города, Большой дворец. По данным "Аль-Джазиры", в настоящее время, спасаясь от наводнения, город покидают десятки тысяч людей.