В Таиланде в магазинах Бангкока не осталось питьевой воды

В Таиланде в некоторых супермаркетах столицы королевства Бангкоке наблюдается дефицит питьевой воды в бутылках, а также продуктов питания.

Российские туристы, находящиеся сейчас в Бангкоке пишут в своих микроблогах: «Воды и еды в магазинах нет. Остались сладкие газировки и чипсы из водорослей. Еще есть сок, молоко, фрукты, печенье по двести бат, шампуни и кремы, пиво, собачья еда и pussy show», - сообщают россияне. Но, как пишут блогеры, «зато играет чрезвычайно бодрая музыка, проблем с приобретением алкоголя нет, бары работают в обычном режиме», передает Интерфакс.

Власти Таиланда объявили пятидневный выходной, чтобы дать возможность жителям Бангкока и других пострадавших от наводнения районов покинуть свои дома. Губернатор Бангкока Сукхумбхан Парибата издал распоряжение о проведении эвакуации районов на севере столицы. Он настоятельно просил жителей города уехать.