В Африке впервые проводится конференция ООН по изменению климата

В Африке впервые проводится 17-я конференция Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в Дурбане (ЮАР), заявила исполнительный секретарь РКИК Кристиана Фигерес.



Исполнительный секретарь РКИК подчеркнула, что "Африка в результате может много выиграть, но может и много потерять. Для преодоления нынешних проблем и выхода из финансово-экономического кризиса странам континента необходимо обеспечить переход их хозяйств на возобновляемые, не связанные с ископаемыми углеводородами, источники энергии".



По ее словам, участникам конференции в Дурбане предстоит решить две группы первоочередных проблем: добиться реализации достигнутых на прежней встрече в Канкуне (Мексика) резолюций и достичь ощутимого сдвига в переговорах о снижении парниковых выбросов.



По мнению исполнительного секретаря РКИК, главный вопрос, который необходимо будет решить на форуме - это будущее Киотского протокола. Ведь сейчас практически все развитые страны уже приняли программы сокращения выброса парниковых газов, на деле превосходящие ориентиры Киотского протокола, а 40 развивающихся государств предложили свои планы в этой области. Вряд ли в Дурбане развитые державы объявят о конкретных шагах по уже объявленному формированию "зеленого фонда" объемом 100 млрд долл, но они могут начать закладывать соответствующие отчисления в национальные бюджеты.



Кристиана Фигерес напомнила, что в Канкуне были заключены крайне важные соглашения: о механизме передачи развитыми странами передовых "зеленых" технологий развивающимся государствам, об адаптации развивающихся экономик к глобальным переменам климата, а также о создании "зеленого фонда" поддержки развитыми странами мер по адаптации развивающихся государств, передает ИТАР-ТАСС.