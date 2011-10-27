Израиль нанес три авиаудара по сектору Газа

В четверг утром самолеты ВВС Израиля нанесли три удара по базам экстремистов в секторе Газа, авиаудары были нанесены также по тайным складам с оружием.



По информации радио Израиля, "все боевые задания были выполнены успешно и все самолеты вернулись на базу".



В военном израильском ведомстве сообщили, что операция ВВС Израиля стала ответом на три выпущенные ракеты типа "Град", разорвавшиеся минувшей ночью на юге Израиля - около Ашдода и Бней-Аиша. В результате обстрела никто не пострадал, но люди испытали нервный шок.



Как сообщила радиостанция, сигналы предупредительной ракетной тревоги прозвучали также в Явне, Гедере, Реховоте, Нес-Ционе, Ришон-ле-Ционе и Ашдоде, передает ИТАР-ТАСС.