На саммите в Брюсселе договорились о рекапитализации банков

На саммите в Брюсселе главы государств стран-членов Евросоюза договорились о принципах рекапитализации банков, заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Польши Дональд Туск.



Как рассказал Дональд Туск, все системообразующие финансовые институты Евросоюза должны до конца июня 2012 года поднять до 9% долю базового капитала, сообщает Deutsche Welle. Это должно произойти в три этапа: сначала банки сами должны попытаться обеспечить себя свежим капиталом на рынке, затем на помощь придут правительства стран ЕС, и только если государственные возможности будут исчерпаны, банкам будут предоставлены кредиты Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).



По данным Европейского ведомства банковского надзора (EBA), финансовые институты всего ЕС должны будут увеличить свой базовый капитал на €106 млрд. Эксперты оценивают потребность рекапитализации немецких банков в €6 млрд.



Напомним, в Брюсселе проходит саммит глав ЕС, повесткой дня которого является поиск путей выхода из затянувшегося долгового кризиса еврозоны.