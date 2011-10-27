Бернард Мэдофф и его жена пытались покончить жизнь самоубийством

Создатель крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мэдофф и его супруга Рут пытались покончить жизнь самоубийством.

Рут Мэдофф на записи программы «60 минут», выходящей на американском телеканале CBS, рассказала, что в декабре 2008 года, вскоре после того, как муж сообщил ей о своих финансовых махинациях, они приняли большую дозу снотворного в надежде свести счеты с жизнью, передает ВВС. «Не знаю, чья это была идея. Но мы решили покончить с собой, потому что происходящее было настолько ужасным», - отметила жена Бернарда Мэдоффа.

Бернарда Мэдоффа признали виновным в том, что с начала 1990-х годов он систематически обманывал тысячи инвесторов в общей сумме на 65 млрд. долларов.