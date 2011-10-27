На саммите ЕС договорились сократить объем долга Греции на 50%

На саммите ЕС в Брюсселе, где собрались главы всех государств еврозоны, пришли к соглашению - сократить объем долга Греции на 50%, говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс.



Основной проблемой еврозоны является Греция и ее финансово-экономическая ситуация, которая все продолжает ухудшаться, а долговые проблемы терзают теперь не только рынки госдолга и в целом фондовые биржи, теперь заметно страдает и вся банковская система ЕС.



Ангела Меркель, Николя Саркози и глава МВФ Кристин Лагард уговаривали частных кредиторов несколько часов и приняли важнейшее решение по Греции. Ангела Меркель рассказала, что "утверждена новая программа, которая позволит исправить положение и вернуть Грецию на рынки. К 2020 году планируется сократить долг Афин до 120%. Также мы договорились с кредиторами о списании половины греческого долга за предстоящие 8 лет. В качестве ответных мер мы потребуем от Греции чёткого выполнения условий тройки кредиторов и проведения приватизации".

Греция сможет получить до 100 миллиардов евро финансовой поддержки от ЕС и МВФ в рамках второго плана реструктуризации долгов.



Если сокращение греческого долга не будет добровольным, то этот процесс будет квалифицирован как дефолт, и Греция получит соответствующие дефолтные рейтинги.



Напомним, лидеры еврозоны еще 21 июля согласовали вовлечение частных инвесторов в процесс реструктуризации долга Греции, тогда предполагалось, что объем списания долга страны за счет добровольной пролонгации его инвесторами может достигнуть 21%. Предполагалось, что нынешний саммит может поднять эту планку до 40-60%. ЕК на текущей неделе выразила надежду, что увеличение объемов списания будет достигнуто за счет добровольного участия в процессе держателей облигаций Греции.



Общий объем греческого долга находится на уровне 360 миллиардов евро, он постоянно растет за счет краткосрочных заимствований. Некоторые аналитики считают, что уже в течение ближайших месяцев управляемый дефолт Греции неизбежен.