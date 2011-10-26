Евросоюз советует Грузии согласиться на вступление России в ВТО

Заместитель комиссара ЕС по внешней политике Гуннар Вигланд посетив Тбилиси, передал властям Грузии требование Евросоюза - согласиться на вступление России в ВТО.



Гуннар Вигланд во вторник передал властям республики послание, в котором от Грузии требуется пойти на уступки России. В противном случае, Москву пустят в ВТО и без согласия Грузии, но тогда для властей республики это станет политическим поражением.



Заместитель комиссара ЕС по внешней политике считает, что вариант прямого голосования 15 декабря возможен, так как выяснилось, что законы ВТО позволяют делать исключения, при которых претендент на вступление в организацию может не получать согласие всех ее членов, сообщает РБК.ру.