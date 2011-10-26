Сын Каддафи Сеиф аль-Ислам готов сдаться Международному уголовному суду в Гааге

Сын убитого бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сеиф аль-Ислам и бывший руководитель ливийских спецслужб Абдулла ас-Сенусси готовы добровольно сдаться Международному уголовному суду (МУС) в Гааге.



Представитель нового военного руководства Ливии сообщил, что они предлагают способ отдать себя в руки МУС. Представитель ПНС добавил, что такую сделку Сеиф аль-Ислам и экс-глава ливийской разведки Абдулла ас-Сенусси постараются осуществить при посредничестве одного из соседних государств.



По информации ПНС, Сеиф аль-Ислам в настоящее время находится в пустыне на юго-западе страны недалеко от границы с Алжиром и Нигером и намерен скрыться за рубежом, а организацией его побега занимается ас-Сенусси, которому удалось бежать в Нигер.



Ранее правительство Нигера заявило, что члены семьи Каддафи, которые будут искать убежища в их стране, не будут возвращены в Ливию без гарантий их безопасности.



Между тем представители МУС не подтверждают информацию о намерениях Сеифа аль-Ислама: "Сейчас мы не можем этого подтвердить. Мы пытаемся связаться с ПНС и получить дополнительные сведения", - цитирует представителя суда Фади Аль Абдаллаха РИА Новости.