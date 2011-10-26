Первый уличный банкомат, выдающий золото и бриллианты, появился в Индии

В Индии в финансовой столице Мумбаи (Бомбее) появился первый на планете уличный банкомат, отсчитывающий клиентам не банкноты, а драгметаллы - золото, серебро, а может и бриллианты.



Об этом сообщают местные СМИ. Железный банкир-робот любезен, отпускает заказчику 10-граммовые золотые инвестиционные монеты с изображением богини Лакшми или выдает бриллианты, на затребуемую сумму.



Банкомат похож на массивный сейф, его высота два с лишним метра, он установлен в оживленном и строго охраняемом деловом районе Мумбаи одной из местных финансовых компаний. В "меню" банкомата можно выбрать 36 "продуктов", которые исполнены из драгоценных камней и металлов стоимостью от 1 до 30 тысяч рупий.



В ближайшее время такие автоматы будут установлены в разных районах города, не исключено, что их будут устанавливать и в других городах Индии.



Как пишут местные газеты, в Индии всегда большой спрос на золото. Только в прошлом году Индии потребовалось закупить за рубежом более 963 тонн этого драгоценного металла для удовлетворения спроса. Импорт этого драгоценного металла в этом году будет еще больше, передает ИТАР-ТАСС.