Китай готов предоставить деньги для спасения еврозоны от кризиса

Для избежания распространения европейского кризиса на весь мир, Китай готов предоставить финансовые средства в европейский стабфонд, сообщил высокопоставленный европейский дипломат.



После завершения в Брюсселе внеочередного саммита ЕС и зоны евро 28 октября в КНР прибудет директор Европейского фонда финансовой стабильности Клаус Реглинг. Он проведет предварительные консультации с китайским руководством о возможном объеме средств, которые Пекин готов выделить на спасение Европы, также разговор пойдет и о том, каким образом ЕС будет расплачиваться за эту помощь.



Ожидается, что итоговый антикризисный план зоны евро будет озвучен по итогам саммита ЕС, он также будет включать предложение ведущим мировым экономикам, в том числе государствам группы БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, - внести свой посильный вклад в финансирование европейского стабфонда, передает ИТАР-ТАСС.