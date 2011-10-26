Обнародована причина смерти популярной певицы Эми Уайнхаус

В Великобритании судебные эксперты обнародовали причину смерти популярной 27-летней певицы Эми Уайнхаус, страдавшей от пристрастия к алкоголю и наркотикам.



Результаты экспертизы показали, что певица скончалась 23 июля 2011 года в результате "несчастного случая". В ее крови было обнаружено содержание спирта на уровне 416 мг на 100 мл крови (допустимый для водителей в Великобритании предел - 80 мг). Как заявила коронер Сюзанн Гринуэй в коронерском суде лондонского района Сант-Пэнкрас, "неумышленным последствием приема этой потенциально смертоносной дозы стала ее скоропостижная смерть".



По словам личного врача певицы Кристины Ромете, Уайнхаус не употребляла спиртное перед смертью минимум три недели, однако 22 июля "сорвалась" и менее, чем через сутки была обнаружена мертвой у себя дома в Кэмдене. В ее доме были обнаружены три бутылки из-под водки - две большие и одна маленькая.



Кроме того, запрещенных препаратов ни в крови, ни в доме певицы обнаружено не было, сообщает Associated Press.