На таиландском острове Пхукет в ДТП пострадали российские туристы

На таиландском острове Пхукет в результате ДТП около 20 российских туристов получили травмы, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Андрей Дворников.



Дипломат рассказал: "Авария произошла сегодня днем в районе Патонг-Бич на Пхукете. Водитель туристического автобуса, в котором находились 38 россиян, вынужден был резко затормозить, чтобы избежать наезда на пешехода, и не справился с управлением. В результате, около 20 российских туристов получили ранения, в основном легкие", - цитирует российского дипломата РИА Новости.



По словам Андрея Дворникова, все 38 россиян, находившихся в автобусе, являются жителями Норильска, все пострадавшие в ДТП были доставлены в больницы и получили медицинскую помощь. В настоящее время 4 человека, это: Снежана Гамзюк, Ирина Сербова, Венера Гришина и Тарас Романовский, остаются в больницах Phuket International Hospital и Bangkok Phuket Hospital, их жизни и здоровью уже ничего не угрожает, остальные туристы вернулись в свои гостиницы.