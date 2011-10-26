Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает - в Европе распространяется эпидемия кори. В связи с этим ВОЗ призывает страны Европы, Россию и страны Центральной Азии принять меры по предотвращению распространения этого заболевания.

В распространенном в среду пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения говорится, что эпидемия кори вновь распространяется в Европе несмотря на поставленную цель полностью искоренить это заболевание на континенте к 2015 году. По данным ВОЗ, за первые 7 месяцев 2011 года в Европе было зарегистрировано 26 тысяч случаев кори, что означает рост заболеваемости на 276% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Директор регионального бюро ВОЗ по Европе Жужанна Якаб охарактеризовала распространение заболевания как "региональную эпидемию", передает ИТАР-ТАСС.



В этом году даже в Дании, где корь является редким заболеванием благодаря тройной прививке, зафиксировано необычное увеличение случаев кори.



Но самая сложная ситуация с заболеванием сложилась во Франции, где с начала года заболели 14 тысяч человек. Кроме того, много случаев заболеваемости зафиксировано в Германии, Италии, Испании, Румынии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Узбекистане, здесь заболевание идет по убывающей.



ВОЗ рекомендовала усилить в странах мониторинг за инфекцией и "обеспечить прививками до 95 % населения".