Военные Катара принимали участие в боевых действиях на стороне оппозиции в Ливии

Впервые в Катаре подтвердили участие своих военнослужащих в боевых действиях в Ливии на стороне ливийских оппозиционеров, заявил командующий Генштабом катарских Вооруженных сил Хамад бен Али Аттыйя.



Катарский командующий сказал: "Сотни солдат из Катара находились во всех районах, они вели тренировки и обеспечивали связь между повстанцами и натовцами". По его словам, ливийским оппозиционерам была необходима такая поддержка, поскольку большинство из них составляли гражданские люди, никогда не имевшие дело с военной наукой.



Свое заявление Хамад бен Али Аттыйя сделал в среду в Катаре, где проходит встреча начальников штабов вооруженных сил государств, которые участвовали в военных действиях в Ливии. Встреча состоялась через три дня после того, как ПНС провозгласил "освобождение" страны от режима Каддафи.