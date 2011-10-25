В Турции вновь трясет, толчки ощущались в Армении, люди покидают свои жилища

В Турции в последние часы вновь произошло два сильных землетрясения. Подземные толчки ощущались в Армении, люди в панике выбегали из домов, они боятся возвращаться в свои жилища.



Национальная служба сейсмической защиты МЧС Армении сообщила, что в Турции на территории провинции Ван, где в минувшие выходные произошло первое катастрофическое землетрясение, вновь произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Армении, спустя полчаса они вновь повторились. Жители Еревана и близ лежащих городов, где ощущалось землетрясение силой 3-4 балла, спешно покидали свои дома и квартиры и сейчас люди, боясь повторных толчков и разрушений, находятся на улице, об этом сообщает агентство "Новости-Армения". Эпицентр повторного землетрясения находился в 150-160 км от границ Армении.



Заместитель начальника Спасательной службы Армении Николай Григорян заявил, что точная информация о землетрясении будет дана позднее.



Напомним, в минувшее воскресенье в Турции в 15.41 по местному времени (14.41 мск) произошло землетрясение в провинции Ван магнитудой 7,1 и силой 9-10 баллов в эпицентре, за которым последовали восемь афтершоков силой 7-8 баллов в зоне эпицентра. На данное время в результате природной катастрофы погибли 432 человека, получили ранения более 1,3 тысячи человек.