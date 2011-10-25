Компания ЛУКОЙЛ приступила к разведочному бурению в Ираке

Президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов сообщил во вторник, что нефтяная компания начала разведочное бурение в Ираке и пытается уложиться в планы добычи ранней нефти.



Компания ЛУКОЙЛ работает в Ираке в консорциуме компаний на месторождении Западная Курна, которое находится на юге Ирака в 65 км к северо-западу от города Басра, а извлекаемые запасы месторождения Западная Курна-2 оцениваются в 14 млрд баррелей нефти. Российской нефтяной компании по контракту принадлежит 56,25%, Statoil - 18,75%, иракской госкомпании - 25%.



Ранее компания ЛУКОЙЛ планировала начать бурение в Ираке еще в конце 2010 года, но впоследствии сроки были сдвинуты на весну 2011 года, затем на лето, а позже на четвертый квартал текущего года. Первоначально начало добычи нефти ожидалось в конце 2012 года, позднее компания перенесла срок на начало 2013 года. Достижение целевого уровня добычи в объеме более 95 млн тонн запланировано на 2017 год, передают Вести.ру.