Из-за подозрений в коррупции снят с должности глава компании Media Markt

В Германии глава торговой фирмы Media Markt Михаэль Роок отстранен от занимаемой должности из-за подозрений в коррупции, предполагается, что торговая фирма получала взятки от концерна Metro.



Об этом сообщает "Немецкая волна", по данным издания, Михаэль Рок, который работал в компании с 1987 года, а главой Media Markt он стал в 2006 году, снят с должности на все время проведения расследования. Если подтвердится, что действия шефа Media Markt в ФРГ причинили концерну ущерб, то против него может быть подан и гражданский иск.



Кроме того, в связи с этим делом в поле зрения прокуратуры попали еще 18 человек, которых подозревают в получении сомнительных комиссионных за подключение высокоскоростного интернета. С 19 октября и по настоящее время в следственном изоляторе находятся пятеро подозреваемых, в том числе один из заместителей директора и его супруга.



По данным прокуратуры, провайдеры интернета заплатили менеджерам Media Markt взятки на общую сумму в 3,5 млн евро, чтобы получить право на продажу своих услуг в их магазинах.