В Йемене власти и оппозиция подписали договор о прекращении огня

В Йемене власти страны и оппозиция подписали во вторник договор о прекращении огня. Обе стороны пришли к соглашению - освободить похищенных во время конфликта людей.



По словам представителя правительства, сделка была заключена между правительством президента Али Абдаллы Салеха и Али Мохсеном аль-Ахмаром, присоединившемуся к оппозиционерам в марте, при посредничестве вице-президента страны Абд Роббо Манура Хади, передает агентство Reuters.



Напомним, что предыдущие договоренности о перемирии между президентом Йемена и оппозицией не соблюдались. Оппозиция протестовала против президента, который обещал покинуть свой пост, но не сделал этого.



Накануне президент Йемена Али Абдалла Салех приветствовал резолюцию Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию в стране, он выразил готовность "к проведению досрочных президентских выборов в сроки, которые будут согласованы" всеми политическими силами страны.