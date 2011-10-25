Президент Ирана: НАТО пришли в Ливию для грабежа и раздела ее природных богатств

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил во вторник в ходе поездки по своей стране, что страны НАТО пришли в Ливию "для грабежа и раздела природных богатств этой страны".



Махмуд Ахмадинежад сказал: "Самолеты и танки, ракеты и бомбы НАТО превратили города Ливии в руины. Они (страны НАТО) скрывают данные о потерях среди гражданского населения. Их цели совершенно очевидны: навязать Ливии свое господство, далеких от революции и народа руководителей, а затем разделить между собой богатства этой страны с тем, чтобы сгладить остроту собственного экономического кризиса", - цитирует президента Ирана ИТАР-ТАСС.



Иранский президент обратился к ливийцам с призывом - объединиться, забыть о распрях и не допустить доминирования Запада над своей страной. Махмуд Ахмадинежад выразил уверенность, что ливийский народ, который "имеет большой опыт борьбы с колониализмом" понимает нависшую над ним "большую угрозу" и "с помощью Всевышнего изгонит со своей земли все силы НАТО, до последнего военнослужащего".



Напомним, еще в начале восстания в Ливии Иран был на стороне оппозиции, однако он выражал решительный протест против иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны.