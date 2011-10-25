В городе Мисрата открылась выставка личных вещей полковника Каддафи

В Ливии открылась выставка личных вещей полковника Муамара Каддафи в городе Мисрата. В музее можно увидеть знаменитый золотой пистолет бывшего ливийского лидера, а также его мобильный телефон.

Среди экспонатов и предметы интерьера из резиденции Каддафи в Сирте, передает "Эхо Москвы".

"АН" сообщали, что сегодня лидер Джамахирии Муамар Каддафи будет похоронен в ливийской пустыне. По решению ПНС, одновременно похоронят его сына и бывшего министра обороны Ливии.