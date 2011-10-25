Похороны Муамара Каддафи состоятся во вторник в тайном месте в пустыне

Свергнутый ливийский лидер Муамар Каддафи будет похоронен во вторник в тайном месте в пустыне, которая занимает значительную часть страны. Представители Переходного национального совета Ливии сообщили, что погребение Каддафи пройдет по исламским обычаям, а сама церемония похорон «будет простой».

Одновременно с Каддафи-старшим будет похоронен его сын Муатасем, сообщают западные СМИ.

В понедельник вечером тела Каддафи, его сына и бывшего министра обороны Ливии Абу Бакра Юниса были вывезены из города Мисрата в неизвестном направлении.

Ранее в тот же день представители ПНС Ливии закрыли доступ к телу полковника Муамара Каддафи, убитого 20 октября, которое в течение почти четырех дней было выставлено на всеобщее обозрение в одном из промышленных холодильников в торговом центре в Мисрате.

Муамар Каддафи был убит близ своего родного города Сирт. Там же были убиты его сын Муатасем и бывший глава Минобороны страны.

Переходный национальный совет Ливии намерен создать комиссию по расследованию убийства Муамара Каддафи.