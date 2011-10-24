Посол Сирии в США Имад Мустаф спешно покинул в понедельник Вашингтон. В ответ на демарш Соединённых штатов, Дамасск отозвал своего главу дипмиссии на родину. Других изменений в работе сирийского посольства не произошло.

Об этом сообщила сегодня журналистам представитель посольства Сирии в США Роуа Шурбаджи. По ее словам, ША ранее объявили о том, что отозвали в Вашингтон своего посла в Сирии Роберта Форда из-за угроз в его адрес.

"Посол Роберт Форд был отозван в Вашингтон из-за реальных угроз его личной безопасности в Сирии, - сообщил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер. - В данный момент мы не можем сказать, когда он вернется в Сирию. Это будет зависеть от нашей оценки подстрекательских действий, инициируемых сирийским режимом, а также ситуации в сфере безопасности".

По словам Тонера, сирийский режим проводит "подстрекательскую кампанию против посла Форда".

В прошлом месяце на главу американской дипмиссии в Дамаске пыталась напасть толпа демонстрантов, когда он вместе с несколькими своими сотрудниками направлялся на встречу с известным сирийским оппозиционером. США выразили протест и потребовали от властей Сирии компенсировать ущерб, причиненный их собственности во время попытки нападения на посла Форда. Тогда пострадало несколько автомобилей американской дипмиссии.

Одновременно минфин США объявил о том, что заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн обсудит на этой неделе с представителями Великобритании, Франции, Германии и Италии дальнейшие шаги, направленные на усиление давления на "режим Асада" с целью "остановить кампанию насилия против сирийского народа", сообщает ИТАР-ТАСС.