Кастро обвинил НАТО в расправе над Каддафи и глобальных репрессиях

Кубинский лидер на пенсии Фидель Кастро обвинил военнослужащих НАТО, принявших участие в операциях против сторонников Каддафи в Ливии, в геноциде. Команданте назвал Североатлантический альянс "брутальным военным союзом".

Он опубликовал в кубинских СМИ материал, в котором вспоминает о последних мгновениях жизни Каддафи.

"Он был тяжело ранен в результате налета самых современных самолетов НАТО. После этого Каддафи был пойман и убит людьми, которые получили оружие как раз от НАТО", - отмечает 85-летний Фидель Кастро.

Он выражает возмущение по поводу того, что позже бойцы национального переходного совета Ливии выставили труп Каддафи на всеобщее обозрение. По его мнению, после распада СССР, НАТО начала политику "глобальных репрессий" в мире.

Между тем, в командовании НАТО уже успели заверить, что не знали о местонахождении полковника.

Командующий операцией "Объединенный защитник" в Ливии канадский генерал Шарль Бушар подтвердил, что натовские военные не знали о нахождении Каддафи в колонне машин, по которой они нанесли удары в прошлый четверг.