Al-Ahram: Мубарак скорее жив, чем мёртв

Как сообщил в понедельник интернет-портал Al-Ahram, у находящегося Международном клиническом центре в пригороде Каира свергнутого президента Египта Хосни Мубарака прекратила функционировать сердечная мышца.

Чуть позже Al-Ahram сам себя опроверг: "появившаяся сегодня информация об остановке сердца у бывшего президента Египта Хосни Мубарака - слухи, которые не соответствуют действительности". Об этом, как сообщает этот интернет-портал крупнейшей египетская газета, "заявили осведомленные медицинские источники".

По словам врачей, Мубарак "жив" и все еще находится в палате в больнице. Никаких критических изменений в состоянии его здоровья не произошло, у страдающего заболеванием сердечно- сосудистой системы бывшего главы АРЕ зафиксировано лишь незначительное повышение артериального давления.



Слухи о возможной смерти Мубарака активно циркулируют в Египте в течение последних суток. Еще накануне было официально объявлено, что остановки сердца у экс-президента не было, а лишь резко повысилось давление.

В минувшую субботу, когда свергнутый египетский лидер узнал о гибели своего давнего друга и коллеги Муамара Каддафи, ему стало плохо с сердцем. Увидев фотографии растерзанного полковника, Мубарак разрыдался. Врачам пришлось успокаивать его с помощью сильнодействующих седативных препаратов.