В Тунисе прошли первые демократические выборы в национальное собрание
24 октября 2011, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Тунисе, с которого начались арабские восстания, накануне прошли первые демократические выборы в национальное учредительное собрание страны. Лидирующие позиции на выборах занимает исламская партия "Ан-Нахда".
По предварительным данным, что за неё проголосовали около 40% избирателей.
Окончательный результат голосования станет известен во вторник, сообщает Reuters.
Партия "Ан-Нахда" при свергнутом президенте Бен Али, который руководил страной 23 года, была под запретом.