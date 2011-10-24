В Тунисе прошли первые демократические выборы в национальное собрание

В Тунисе, с которого начались арабские восстания, накануне прошли первые демократические выборы в национальное учредительное собрание страны. Лидирующие позиции на выборах занимает исламская партия "Ан-Нахда".

По предварительным данным, что за неё проголосовали около 40% избирателей.

Окончательный результат голосования станет известен во вторник, сообщает Reuters.

Партия "Ан-Нахда" при свергнутом президенте Бен Али, который руководил страной 23 года, была под запретом.