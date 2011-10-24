Президент ЮАР лично наказал трёх высокопоставленных госчиновников за коррупцию

В ЮАР в расследовании дел по обвинению крупных государственных чиновников президент страны Джейкоб Зума в понедельник поставил жирную точку, не оглашая результатов проведенных следственных мероприятий.

Министр местного правительства Сицело Шицека и министр по общественным работам Гвен Махлангу-Нкабинде уволены, а комиссар полиции Бхеки Целе задержан.

Махлангу-Нкабинде и Целе подозревались в совершении нелегальных сделок по продаже имущества.

Шицека был обвинен в растрате более $70 тысяч государственных денег на дорогостоящие путешествия, сообщает BBC.