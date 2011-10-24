ПНС Ливии создаст комиссию по расследованию гибели Каддафи

Переходный национальный совет Ливии намерен создать комиссию по расследованию убийства Муамара Каддафи. Распоряжение о создании комиссии сделал глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль, который, вероятно, сам ее и возглавит.

Обстоятельства гибели бывшего главы Ливии от рук повстанцев до сих пор остаются неясными. Мировое сообщество выразило обеспокоенность фактом линчевания без суда и следствия бывшего главы государства Муамара Каддафи.

Ливийские повстанцы начали менять показания: чем дальше, тем более размытой становится картина гибели полковника. Официальная причина смерти Муамара Каддафи до сих пор не названа. Вскрытие провели, но его результаты пока держат в секрете. Представители ПНС обещали в ближайшее время тело передадать родственникам. По одной из версий, колонна автомобилей, в которой находились Каддафи и его сын Муатасим, а также минобороны Абу Бакр Юнис, пыталась утром в четверг выехать из Сирта. Колонну начала бомбить авиация НАТО. Часть машин сгорела. В результате авианалета погибли десятки сопровождавших колонну людей, но об этом факте никто не говорит. Каддафи и его приближенные вернулись в город, где укрылись в больших дренажных трубах. Там их обнаружили бойцы ПНС. Судя по всему, тогда полковник получил несколько ранений, в том числе в живот. По одним данным, его, раненого, намеревались вывезти в Мисурату, оказали первую медицинскую помощь, стараясь сохранить ему жизнь. Но вследствие некой перестрелки, как утверждают уже сегодня представители ПНС, Каддафи был убит, передает ИТАР-ТАСС.

По другой версии, оголтелые бойцы глумитлись над израненным и находящимся при смерти полковником. На попавших в сеть Интернет кадрах видно, как его полуживого бьют по лицу, причем каждый из них стремился оставить свой личный след. Расправу над бывшим ливийским лидером прекратила пуля в висок, выпущенная с близкого расстояния неким 18-летним Ахмедом аш-Шайбани, который выстрелил в Каддафи из 9-миллиметрового золотого пистолета полковника.

Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй, а также другие общественные деятели и политики, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров призвали к тщательному расследованию всех обстоятельств убийства Муамара Каддафи.