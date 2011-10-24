В Каире ходят слухи о возможной гибели экс-президента Египта Хосни Мубарака

В Каире появились слухи о возможной гибели экс-президента Египта Хосни Мубарака. Египетские военные усилили меры безопасности у госпиталя, где находится Мубарак. Здание теперь окружено дополнительным отрядом охраны, передает телеканал Russia Today.

Египетские СМИ писали, что здоровье Мубарака сильно ухудшилось после того, как он узнал о смерти бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи.

"АН" сообщали, что у бывшего президента Египта началась истерика, когда он узнал о гибели ливийского полковника Муамара Каддафи. Хосни Мубарак разрыдался в больничной палате, где проходит лечение.



Врачи опасались, что у 83-летнего экс-президента Египта может случиться сердечный приступ.