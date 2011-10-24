В Брюсселе министры 17 стран Еврозоны решили выделить Греции кредитный транш

В Брюсселе министры финансов 17 стран Еврозоны решили выделить Греции очередной кредитный транш объемом 8 млрд евро, сообщается в совместном коммюнике по результатам министерской встречи.



В коммюнике говорится, что выделение этих средств будет зависеть также и от согласия Международного валютного фонда (МВФ), который софинансирует международную помощь Греции: "Средства будут разблокированы в первой половине ноября при условии, что зеленый свет даст совет МВФ".



Министры решили выделить очередной транш Греции после того, как накануне греческий парламент, несмотря на массовые демонстрации протеста, проголосовал за очередные меры по урезанию государственных расходов, который предусматривает новое урезание зарплат и пенсий, сокращение 30 тысяч работников государственного сектора.



В документе речь идет о шестом кредитном транше из первого плана спасения Греции, который был утвержден еще в 2010 году на высшем уровне.



Кроме того, на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕC в Брюсселе глава саммита Херман ван Ромпей сделал заявление, в котором говорится, что увеличение объемов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) за счет государственных гарантий стран еврозоны не рассматривается. Он сказал: "Необходимо максимально использовать имеющиеся ресурсы EFSF, не прибегая к расширению его объемов за счет увеличения кредитных гарантий пайщиков".



По его словам, кризис оказался настолько глубоким, что требуются дополнительные усилия, "мы приняли пять направлений, согласовали цели и стратегию. В ближайшую среду они будут вынесены на новый саммит Евросоюза и еврозоны".



Также, страны еврозоны могут обратиться за финансовой помощью к Бразилии, России, Индии и Китаю, передает радио "Вести ФМ".