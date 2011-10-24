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Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 1000 человек
24 октября 2011, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции число пострадавших в результате мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье на юго-востоке страны в провинции Ван, превысило 1000 человек.
В понедельник министр внутренних дел Турции Идрис Наим Шахин сообщил, что общее количество жертв землетрясения уже достигло 217 человек, 117 из которых обнаружены под завалами разрушенного города Эркис.
По его словам, число погибших может возрасти, так как многие все еще числятся пропавшими без вести. Поиски раненых и погибших не прекращаются ни на минуту, они шли даже ночью.
Напомним, землетрясение в турецкой провинции Ван произошло в воскресенье около 13:50 по местному времени(14:50 мск). Его магнитуда в эпицентре составила 7,2. Затем последовала серия афтершоков, самый мощный из которых магнитудой 6,1 произошел поздним вечеромв этот же день. Подземные толчки отчетливо ощущались практически на всем юго-востоке Турции в провинциях Диярбакыр, Батман, Ширнак, Муш, Ерзурум, Бингель, Битлис, Сиирт и Мардин. Кроме того, сотрясения почвы зарегистрированы на севере Ирака в регионе Духок и на западе Ирана.
Премьер-министр государства Тайип Эрдоган облетел на вертолете пострадавшие от землетрясения районы Турции, затем в своем телеобращении он поблагодарил все государства, предложившие свою помощь, среди них - Россия, Армения, Израиль.
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