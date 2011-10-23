Экс-премьер Британии Тони Блэр за £8 млн пошёл в наёмники Нурсултана Назарбаева

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр со своей командой будет разрабатывать программу экономических преобразований для страны, которая управляется 20 лет одним и тем же человеком.

За свою работу экс-лидер британских лейбористов будет получать более 8 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем представители Блэра отказались подтверждать эти цифры, сообщает британская газета The Telegraph.

Как опасается издание, Блэр будет использовать свои связи в правительственных кругах в интересах иностранного диктатора - Нурсултана Назарбаева.

Ранее британская пресса неоднократно обвиняла Блэра в злоупотреблении служебным положением для налаживания связей с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи.