Экс-премьер Британии Тони Блэр за £8 млн пошёл в наёмники Нурсултана Назарбаева
23 октября 2011, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр со своей командой будет разрабатывать программу экономических преобразований для страны, которая управляется 20 лет одним и тем же человеком.
За свою работу экс-лидер британских лейбористов будет получать более 8 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем представители Блэра отказались подтверждать эти цифры, сообщает британская газета The Telegraph.
Как опасается издание, Блэр будет использовать свои связи в правительственных кругах в интересах иностранного диктатора - Нурсултана Назарбаева.
Ранее британская пресса неоднократно обвиняла Блэра в злоупотреблении служебным положением для налаживания связей с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи.