Глава Минобороны Соединённых Штатов Леон Панетта поблагодарил в воскресенье власти КНР за "взвешенную реакцию" на опубликованную Вашингтоном информацию о предстоящей сделке по продаже Тайваню оружия почти на $6 млрд.

По словам Панетты, находящегося с визитом на Бали, Пекин отреагировал на это известие очень профессионально и не стал предпринимать никаких активных действий.

Китайские власти выступили с резкой критикой плана обновления стареющего авиационного флота тайваньских истребителей, предупредив, что эта сделка станет серьезным препятствием во взаимоотношениях с Вашингтоном, однако ограничились этим заявлением.