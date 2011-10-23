Карла Бруни-Саркози с дочерью Джулией в воскресенье выписаны из клиники

Супруга президента Франции - Николя Саркози - Карла Бруни-Саркози с дочерью Джулией в воскресенье выписаны из парижской клиники "Ля-Мюэтт", где в среду прошли роды первой леди Франции, сообщает агентство Франс Пресс.

Бруни-Саркози и ее дочь, которых в субботу трижды посещал счастливый отец - президент Франции Николя Саркози, покинули больницу в воскресенье днем.

Счастливый отец - Саркози - в настоящий момент находится на саммите ЕС в Брюсселе. У него уже есть три сына от двух первых браков.