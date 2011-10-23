В Таиланде Бангкок объявлен зоной стихийного бедствия

Премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават объявила столицу королевства Бангкок зоной стихийного бедствия. Чинават извинилась перед жителями тех районов Бангкока, которые оказались под водой, за отсутствие четкого предупреждения о наводнении. Глава правительства Таиланда отметила, что ситуация настолько сложная, что предупреждение о наводнении нескольких районов может вызвать панику во всем Бангкоке, а это недопустимо.

О ситуации в столице королевства приходит противоречивая информация. Шлюзы у дамб и в каналах Бангкока пока не открыты на 100 процентов, невзирая на распоряжение правительства. С таким заявлением выступил сегодня губернатор Бангкока Сухумбхат Парибат. По его словам, правительство Таиланда издало приказ открыть все шлюзы в Бангкоке, но не указало отдельно, открывать ли их полностью. Мниципальные власти столицы Таиланда сами приняли решение, на какой процент от максимальной пропускной мощности открывать шлюзы. В результате в северных и восточных районах города удалось избежать резкого подъема воды, но давление на основную дамбу на севере столицы резко повысилось, передает Вести.ру. Чинават отдала приказ открыть все дамбы в Бангкоке для того, чтобы вода, затопившая находящиеся к северу от столицы провинции, могла уходить в Сиамский залив.

Из-за того, что шлюзы в Бангкоке были практически полностью закрыты на протяжении последних недель, целиком под водой оказалась провинция Аюттайя. По ее словам, инженеры в настоящий момент оценивают степень нагрузки на дамбу и риск затопления столицы. Наблюдатели отмечают, что именно координации и слаженности не хватает властям в работе по ликвидации последствтий стихии. В частности, противоречивые заявления ряда чиновников уже приводили к вспышкам паники в различных районах Бангкока.

По последним данным, количество погибших в результате наводнений в Таиланде достигло 356 человек. 110 тысяч человек остались без крова в результате удара стихии. Наводнения в настоящий момент продолжаются в 28 из 76 провинций страны. Всего пострадали около 3 миллионов человек.