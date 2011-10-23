Врачи провели вскрытие тела Муамара Каддафи. Аутопсия тела убитого лидера ливийской Джамахирии была произведена по решению Национального переходного совета Ливии в ночь на воскресенье в морге города Мисурата в 200 км к востоку от Триполи.

О результатах вскрытия, которое первоначально новые власти Ливии отказывались проводить, пока ничего не объявлено.

Тело Каддафи вернули в промышленный холодильник в торговом центре в Мисурате. Как передает британский телеканал, туда сейчас, как и накануне, выстроились длинные очереди ливийцев, чтобы увидеть погибшего Муамара Каддафи.