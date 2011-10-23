Экс-премьер Великобритании Тони Блэр проведет реформы в Казахстане

Власти Казахстана наняли бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра для консультаций по вопросам экономических реформ.

За год работы в Казахстане Блэр заработает около 8 млн. фунтов стерлингов, сообщает The Daily Telegraph.

После отставки в британском правительстве Тони Блэр консультирует клиентов в разных странах мира, начиная от финансовых организаций, заканчивая правительствами. Его услугами пользуются банк JP Morgan, правительство Кувейта, суверенный фонд Абу-Даби.

Блэр также работал советником и консультировал по финансовым вопросам убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, передает РБК

По данным британского издания, Блэр после отставки в 2007 году заработал несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

Теперь Тони Блэр будет консультировать по реформированию экономики президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Бывший британский премьер разработает программу экономической реформ для страны, которой президент Казахстана Нурсултан Назарбаев правит уже 20 лет.